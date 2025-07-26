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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
60 saniyede bugün (26 Temmuz 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü
Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu kuruldu
Bakan Kurum: Bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa eden bir devletimiz var

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