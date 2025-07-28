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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
60 saniyede bugün (28 Temmuz 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınları) 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındı, 38 kişi tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Bakan Kurum'dan 4 yıl önce Manavgat'ta çıkan orman yangınına ilişkin paylaşım
Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında kazada hayatını kaybeden gönüllü Bolu'da defnedildi

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