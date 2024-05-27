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Galatasaray takım kafilesi, 24. şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a hareket ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
60 saniyede bugün (27 Mayıs 2024)

Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Refah'a saldırısını kınadı
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Üniversitelilerin arama kurtarma yarışması yeni gönüllüler yetişmesini sağlıyor

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