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Galatasaray takım kafilesi, TÜMOSAN Konyaspor maçı için Konya Büyükşehir Stadyumu’na giriş yapıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
60 saniyede bugün (26 Mayıs 2024)

Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır
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