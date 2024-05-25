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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
60 saniyede bugün (25 Mayıs 2024)

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl'ı andı
Bakan Güler, OYAK'ın 64'üncü genel kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
THY, Tunus’ta en iyi satış yapan acentelerini ödüllendirdi
İzmir açıklarındaki bir yelkenlide FETÖ üyeliği suçundan aranan 10 kişi yakalandı
İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yöneten 21 şüpheli tutuklandı

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