Dolar
32.27
Euro
34.93
Altın
2,341.13
ETH/USDT
3,713.10
BTC/USDT
68,365.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD’nin başkenti Washington’da üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterisi düzenliyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
60 saniyede bugün (24 Mayıs 2024)

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinlik alanını ziyaret etti
"Bataklık Operasyonu" davasında karar açıklandı
Erzincan'da altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
Van YYÜ'de akademisyen ve öğrenciler Filistin için "sessiz yürüyüş" eylemlerini sürdürdü
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (24 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (24 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (23 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (22 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2024)
60 saniyede bugün (20 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2024)
60 saniyede bugün (19 Mayıs 2024)

60 saniyede bugün (19 Mayıs 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet