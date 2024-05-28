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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
60 saniyede bugün (28 Mayıs 2024)

Dost ve müttefik ülke askerleri Efes-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını beklediğimizi ifade etmek isterim
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sayıştay Başkanı Yener: Yeni Anayasa çalışmalarında yüce Meclisimizin takdir edeceği katkıyı vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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