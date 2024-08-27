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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
60 saniyede bugün (27 Ağustos 2024)

Kastamonu'da seyir alanına kaçak dökülen çöp ve molozlar temizlendi
DMM, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasını yalanladı
KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kadın kuaförleri ve güzellik salonları, haftada bir gün kapanma uygulamasından muaf olacak

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