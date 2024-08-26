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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
60 saniyede bugün (26 Ağustos 2024)

İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin tutanağı ortaya çıktı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

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