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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
60 saniyede bugün (25 Ağustos 2024)

Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi
Yozgat'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Terme Çayı'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

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