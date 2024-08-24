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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
60 saniyede bugün (24 Ağustos 2024)

İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi

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