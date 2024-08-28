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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
60 saniyede bugün (28 Ağustos 2024)

Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

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