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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
60 saniyede bugün (26 Ocak 2025)

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki ifadelerine ulaşıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı

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