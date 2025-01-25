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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
60 saniyede bugün (25 Ocak 2025)

Enkazdan gelen ses "umut ışığı" oldu
Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi
MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı
Bakan Yerlikaya: Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz

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