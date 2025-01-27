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Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
60 saniyede bugün (27 Ocak 2025)

Alanya'da otel inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kardüz Yaylası'ndaki kış manzaraları havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Gazze ve Suriye'yi görüştü
Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor
Kartal'da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

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