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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
60 saniyede bugün (23 Şubat 2025)

Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı
SOLOTÜRK pilotları "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında gençlerle buluştu
Emine Erdoğan'dan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
MİT, Troçki'nin sürgün sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı
İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

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