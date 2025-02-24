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Galatasaray takım kafilesi, RAMS Park’a giriş yapıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
60 saniyede bugün (24 Şubat 2025)

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede
"Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
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