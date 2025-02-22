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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
60 saniyede bugün (22 Şubat 2025)

Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

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