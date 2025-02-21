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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
60 saniyede bugün (21 Şubat 2025)

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya başlandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü
34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

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