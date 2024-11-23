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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni’nde konuşuyor Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ve Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
60 saniyede bugün (23 Kasım 2024)

Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Jandarma Genel Komutanlığından "GÖKBEY" paylaşımı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Karma Sergisi'nin açılışını yaptı

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