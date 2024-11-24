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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
60 saniyede bugün (24 Kasım 2024)

Kayseri-Sivas kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi

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