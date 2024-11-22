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Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği "İstanbul Energy Forum" devam ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
60 saniyede bugün (22 Kasım 2024)

Meteorolojiden bazı bölgeler için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşların bir kısmı yapılamayacak
Bursa'da esnafın "belediyeden kiraladığı büfeyi işletmesinin engellendiği" iddiası
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi kabul etti

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