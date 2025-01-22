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Olimpik Lyon Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ülker Stadı'nda gerçekleştiriyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
60 saniyede bugün (22 Ocak 2025)

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Üsküdar'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü

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