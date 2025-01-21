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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
60 saniyede bugün (21 Ocak 2025)

Yunanistan ve AB'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 149 sanığı yeniden yargılanacak
Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında

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