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Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
60 saniyede bugün (23 Ocak 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

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