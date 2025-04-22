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Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
60 saniyede bugün (22 Nisan 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

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