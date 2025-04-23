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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
60 saniyede bugün (23 Nisan 2025)

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul depremlerinin ardından dayanışma mesajı
BM Genel Sekreteri Guterres: Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz
Eskişehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
THY yurt içi bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak belirledi
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi, doğum gününde mezarı başında anıldı

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