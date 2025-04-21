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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
60 saniyede bugün (21 Nisan 2025)

DMM, "Planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiasını yalanladı
THY'nin İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarında sefer artışı
Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak
EGM, bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltındayken kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı
Bakan Uraloğlu: Haberleşme uydularımızın yedinci serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık

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