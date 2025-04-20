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Kocaelispor taraftarları, takımlarının Süper Lig’e yükselmesinin ardından İzmit Kent Meydanı’nda şampiyonluğu kutluyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
60 saniyede bugün (20 Nisan 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında inşaat ruhsatı için "1 villa, 4 daire istendi" iddiası
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov'la görüştü
Çocukların 23 Nisan şiirleri şarkı oldu
Yurdun tamamında çarşambadan itibaren yağış bekleniyor

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