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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
60 saniyede bugün (19 Nisan 2025)

DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha devreye alacağız
TBMM üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi
Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

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