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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
60 saniyede bugün (22 Kasım 2023)

Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha İstanbul'a ulaştı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı

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