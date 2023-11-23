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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya’da deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
60 saniyede bugün (23 Kasım 2023)

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı
İsrail istihbaratı adına Türkiye'de "casusluk" yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

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