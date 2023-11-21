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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
60 saniyede bugün (21 Kasım 2023)

İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyesi sürüyor
Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor
Van'da karla mücadele çalışması çalışmaları devam ediyor
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

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