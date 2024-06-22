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Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, Astim Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçradı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
60 saniyede bugün (22 Haziran 2024)

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Büyükada'da bayram tatilinin bitimine bir gün kala yoğunluk yaşandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi

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