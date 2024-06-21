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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
60 saniyede bugün (21 Haziran 2024)

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sadakataşı Derneği, yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti dağıttı
Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama
Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye, Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun

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