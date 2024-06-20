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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, çöplük alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
60 saniyede bugün (20 Haziran 2024)

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti
Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı

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