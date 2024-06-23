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Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Çamlıca gişelerinden yayındayız. Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Mahmutbey gişelerinden yayındayız. Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin İstanbul-Tekirdağ kara yolundan yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
60 saniyede bugün (23 Haziran 2024)

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

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