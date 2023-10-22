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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
60 saniyede bugün (22 Ekim 2023)

Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı
Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli
Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar bu gece hizmete açılıyor
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

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