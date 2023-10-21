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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
60 saniyede bugün (21 Ekim 2023)

Üsküdar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
"Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı

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