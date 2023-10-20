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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
60 saniyede bugün (20 Ekim 2023)

Filistin'de hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor
Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 kişi İHA'yla tespit edilip suçüstü yakalandı
Okullarda Gazze'deki saldırılarda ölen çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu

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