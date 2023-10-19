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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
60 saniyede bugün (19 Ekim 2023)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama
Türkiye'de öğrenim gören Filistinliler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe ediyor
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

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