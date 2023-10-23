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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
60 saniyede bugün (23 Ekim 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
TASS Genel Müdür Yardımcısı Gusman: Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında
İstanbul'da "Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi
AFAD'da Filistin'e insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
İletişim Başkanı Altun: İsrail-Filistin çatışmasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz kritik bir rol oynamakta

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