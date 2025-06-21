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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
60 saniyede bugün (21 Haziran 2025)

Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm istiyor
YTB ve ICYF arasında "Ümmet Burs Programı" işbirliği anlaşması imzalandı

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