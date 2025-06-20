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İran tarafından İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlatılan füzeler, Hayfa'da bazı noktalara isabet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
60 saniyede bugün (20 Haziran 2025)

Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek
Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan uyuşturucuyla mücadele paylaşımı
Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

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