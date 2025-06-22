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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
60 saniyede bugün (22 Haziran 2025)

Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi
Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü
Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti

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