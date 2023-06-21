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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
60 saniyede bugün (21 Haziran 2023)

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken Ukrayna'daki durumu, NATO genişlemesini ve ikili ilişkileri görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Marmaris'te orman yangını başladı
Sinop'ta sağanak nedeniyle zarar gören yol ve köprüler onarılıyor
Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş İstanbul'da yakalandı

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