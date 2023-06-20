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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
60 saniyede bugün (20 Haziran 2023)

İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

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