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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
60 saniyede bugün (19 Haziran 2023)

Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini karara bağladı
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

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