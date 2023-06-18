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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Milli Futbolcu Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
60 saniyede bugün (18 Haziran 2023)

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu

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