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A Milli Futbol Takımı kafilesi, Samsun’da EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda pazartesi günü Galler ile yapacağı maç için kamp yapacağı otele geldi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
60 saniyede bugün (17 Haziran 2023)

Büyük Aile Platformundan "LGBT" tepkisi
Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı sona erdi
FETÖ'nün sözde "yöneticisi" firari Zekeriye Cerit yakalandı
Bakan Özhaseki'den "Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü" mesajı
Kastamonu'daki İnebolu Çayı'nda selin izleri siliniyor

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